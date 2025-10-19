Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Environnementil y a 11 heures
Une centrale géothermique de PT Geo Dipa Energi, à Banjarnegara, en Indonésie, le 16 septembre 2024.
Une centrale géothermique de PT Geo Dipa Energi, à Banjarnegara, en Indonésie, le 16 septembre 2024. © DEVI RAHMAN / AFP
Atlantico Green

Géothermie et fracturation hydraulique : sous nos pieds, l’énergie de demain ?

Longtemps reléguée au second plan des énergies renouvelables, la géothermie connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, notamment grâce aux avancées technologiques inspirées de la fracturation hydraulique. Des startups innovantes misent sur cette combinaison pour exploiter les ressources géothermiques plus profondément et efficacement, tout en promettant une énergie propre et abondante.

avec Samuel Furfari
author imageSamuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

Voir la bio »

Géothermie et fracturation hydraulique : sous nos pieds, l’énergie de demain ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés