4 janvier 2026

Et si modifier leurs pores permettait de protéger les plantes contre la sécheresse ?

Face à l’intensification des sécheresses liée au changement climatique, les scientifiques se penchent sur un mécanisme végétal longtemps discret : les stomates. En modifiant le fonctionnement ou le nombre de ces minuscules pores, il pourrait être possible de réduire la consommation d’eau des cultures sans sacrifier leur rendement. Une piste prometteuse pour adapter l’agriculture aux conditions climatiques de demain.