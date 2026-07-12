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Éolien allemand vs nucléaire français : le match des énergies par temps de canicule

Les épisodes de canicule mettent à l'épreuve les systèmes électriques européens et ravivent le débat sur les choix de la transition énergétique. Alors que la production éolienne allemande a fortement reculé faute de vent, le parc nucléaire français est resté largement mobilisé. L'Europe a-t-elle sous-estimé les limites des énergies renouvelables intermittentes et la nécessité de disposer de capacités de production pilotables pour garantir sa sécurité d'approvisionnement ?