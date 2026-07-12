ATLANTICO GREEN
12 juillet 2026
Éolien allemand vs nucléaire français : le match des énergies par temps de canicule
Les épisodes de canicule mettent à l'épreuve les systèmes électriques européens et ravivent le débat sur les choix de la transition énergétique. Alors que la production éolienne allemande a fortement reculé faute de vent, le parc nucléaire français est resté largement mobilisé. L'Europe a-t-elle sous-estimé les limites des énergies renouvelables intermittentes et la nécessité de disposer de capacités de production pilotables pour garantir sa sécurité d'approvisionnement ?
7 min de lecture
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.
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