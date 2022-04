Entre-deux-tours sur les réseaux sociaux : front contre front, pas d’adhésion

Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne parviennent pas à convaincre les électeurs sur les réseaux sociaux.

Dès le résultat du 1er tour connu, les forces se sont réorganisées sur les réseaux sociaux. Mais on a pu constater que les deux finalistes ne sont pas ceux qui ont suscité le plus d’engagement sur les différentes plateformes on line depuis le début de la campagne. C’est bien Jean-Luc Mélenchon qui demeure le plus puissant sur cette dimension. Il l’a été depuis le début de la campagne et tout particulièrement durant la dernière ligne droite, mobilisant ses électeurs et leur cercle élargi. Des messages engagés, des partages, des commentaires, des visionnages… reflet d’une réelle mobilisation.

Emmanuel macron est de loin le candidat dont on parle le plus sur les réseaux sociaux au sens large, avec plus de 700 000 messages depuis dimanche 20H, contre 300 000 pour sa rivale. Très peu de ces messages sont ceux de militants ou de soutiens, ce sont surtout des informations factuelles sur le score, les consignes des anciens concurrents, le descriptif de ses mesures ou tout simplement des commentaires sur sa campagne. Le président candidat ne suscite pas d’engouement « pour », ses soutiens ne s’expriment que peu voire pas. C’est une réelle spécificité. La nature des messages est donc en très grande majorité soit neutre, soit négative. Emmanuel Macron est la cible de vives critiques et sa visibilité est donc subie.

En ce qui concerne Marine Le Pen, sa présence est étonnement faible par rapport à celle d’Emmanuel Macron (400 000 messages de moins !). C’est d’autant plus notable qu’avant 2017 le Rassemblement National et sa leader disposaient d’une présence structurée, active et efficace sur le web. Depuis cette période les militants et soutiens s’expriment peu et suscitent de moins en moins d’engagement. Une fois de plus, ce nouveau paradigme se confirme depuis dimanche soir. La seule différence notable avec Emmanuel Macron est dans l’expression de certains soutiens pour la candidate finaliste. Certes, le volume des messages positifs est faible en volume mais proportionnellement beaucoup plus puissant. De plus, ils suscitent partages et commentaires, soit un engagement plutôt important.

Mais ce que l’on peut surtout mesurer en ligne sur les deux candidats ces derniers jours, c’est le faible taux d’adhésion. Des candidats qui suscitent le rejet et le « contre » et qui subissent leur visibilité. La question est de savoir s’ils arriveront à reprendre la main et faire monter les « pour » en première ligne.

Depuis dimanche une autre personnalité politique subit sa visibilité, il s’agit de Valérie Pécresse. La faiblesse de son résultat, les conséquences sur les finances du parti et l’endettement personnel de la candidate sont largement commentés et raillés. L’appel au don étant la principale source de ces commentaires avec des détournements amusés et des commentaires décalés. Comme le tweet de Jérôme Kerviel qui lui écrit « Je suis endetté à hauteur de 5 milliards ça va bien se passer tu vas voir! ». Pas certain que ces blagues soient d’une grande aide dans le redressement des LR !

