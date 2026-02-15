POLITIQUE
Une centrale électrique au charbon crache de la fumée à Datong, dans la province du Shanxi, au nord de la Chine
ATLANTICO GREEN

15 février 2026

Émissions carbone : ce virage de la Chine qui pourrait changer le sort de la planète… ou pas

Selon une étude du Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), les émissions de CO2 ont légèrement baissé en Chine en 2025, par rapport à l'année précédente. Faut-il y voir le début d’un véritable point d’inflexion pour le premier émetteur mondial, ou un simple effet conjoncturel dans une stratégie énergétique toujours largement dominée par le charbon ?

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

