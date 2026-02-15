ATLANTICO GREEN

15 février 2026

Émissions carbone : ce virage de la Chine qui pourrait changer le sort de la planète… ou pas

Selon une étude du Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), les émissions de CO2 ont légèrement baissé en Chine en 2025, par rapport à l'année précédente. Faut-il y voir le début d’un véritable point d’inflexion pour le premier émetteur mondial, ou un simple effet conjoncturel dans une stratégie énergétique toujours largement dominée par le charbon ?