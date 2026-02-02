POLITIQUE
Cybercriminalité (image d'illustration)

©

Cybercriminalité (image d'illustration)

TOUS SUR ECOUTE

2 février 2026

Ecouteurs, casques, haut-parleurs : des centaines de millions d’appareils audios présentent une faille technique qui les rend vulnérables au piratage

Des failles dans la manière dont des modèles de casques et d'enceintes utilisent le protocole Bluetooth Fast Pair de Google ont rendu ces appareils vulnérables aux écoutes clandestines et aux harceleurs.

Frédéric Mouffle
Frédéric Mouffle Go to Frédéric Mouffle page

4 min de lecture

MOTS-CLES

Faille sécurité , bluetooth , sur écoute , Minute Tech , casques , micros , Google Fast Pair

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Mouffle
Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.

