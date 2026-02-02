TOUS SUR ECOUTE

Ecouteurs, casques, haut-parleurs : des centaines de millions d’appareils audios présentent une faille technique qui les rend vulnérables au piratage

Des failles dans la manière dont des modèles de casques et d'enceintes utilisent le protocole Bluetooth Fast Pair de Google ont rendu ces appareils vulnérables aux écoutes clandestines et aux harceleurs.