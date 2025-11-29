Un point de deal dans une cité du 14e arrondissement de Marseille
A TALE OF TWO CITIES
29 novembre 2025
De la « drogue party » à la « drogue ? Partis ! » : à Marseille comme à Paris, les cols blancs se font la malle
Après le départ du campus BNP-Paribas du 19e arrondissement parisien pour cause d’insécurité, c’est le siège d’Orange pour les Bouches-du-Rhône qui menace de quitter le 3e arrondissement marseillais.
