A TALE OF TWO CITIES

29 novembre 2025

De la « drogue party » à la « drogue ? Partis ! » : à Marseille comme à Paris, les cols blancs se font la malle

Après le départ du campus BNP-Paribas du 19e arrondissement parisien pour cause d’insécurité, c’est le siège d’Orange pour les Bouches-du-Rhône qui menace de quitter le 3e arrondissement marseillais.