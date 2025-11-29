POLITIQUE
Un point de deal dans une cité du 14e arrondissement de Marseille

Un point de deal dans une cité du 14e arrondissement de Marseille

A TALE OF TWO CITIES

29 novembre 2025

De la « drogue party » à la « drogue ? Partis ! » : à Marseille comme à Paris, les cols blancs se font la malle

Après le départ du campus BNP-Paribas du 19e arrondissement parisien pour cause d’insécurité, c’est le siège d’Orange pour les Bouches-du-Rhône qui menace de quitter le 3e arrondissement marseillais.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

