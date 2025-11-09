ATLANTICO GREEN

9 novembre 2025

COP 30 : 30 ans de bonnes intentions… et de temps perdu

À l’approche de la conférence de Belém, le climat géopolitique et énergétique mondial reste plus que jamais sous tension. Trente ans après la première COP, les émissions continuent d’augmenter. Ces grands rendez-vous internationaux sont-ils devenus un rituel diplomatique sans impact réel sur la trajectoire climatique mondiale ?