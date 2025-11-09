POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Ursula von der Leyen, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, assistent à une séance plénière lors de la COP30, à Belém, au Brésil, le 7 novembre 2025.

Blurred backgroundUrsula von der Leyen, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, assistent à une séance plénière lors de la COP30, à Belém, au Brésil, le 7 novembre 2025.

© RAFA NEDDERMEYER / AFP

ATLANTICO GREEN

9 novembre 2025

COP 30 : 30 ans de bonnes intentions… et de temps perdu

À l’approche de la conférence de Belém, le climat géopolitique et énergétique mondial reste plus que jamais sous tension. Trente ans après la première COP, les émissions continuent d’augmenter. Ces grands rendez-vous internationaux sont-ils devenus un rituel diplomatique sans impact réel sur la trajectoire climatique mondiale ?

Photo of Samuel Furfari
Samuel Furfari Go to Samuel Furfari page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Furfari image
Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

Populaires

1Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème
2L’ère des anti-réseaux sociaux est en train de s’ouvrir et elle sera bien pire
3Cette histoire des Juifs algériens que l’Algérie a complètement effacé de son roman national
4Crise du commerce de proximité : ces angles-morts français
5Dette publique : la France, future « ruine fumante », craint le patron de Bpifrance
6Médecins imaginaires : ces Diafoirus qui gouvernent la France sans jamais assumer leurs responsabilités
7Shein contre “modèle” économique made in France : qui est le plus dommageable pour les Français ?