Ursula von der Leyen, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, assistent à une séance plénière lors de la COP30, à Belém, au Brésil, le 7 novembre 2025.
9 novembre 2025
COP 30 : 30 ans de bonnes intentions… et de temps perdu
À l’approche de la conférence de Belém, le climat géopolitique et énergétique mondial reste plus que jamais sous tension. Trente ans après la première COP, les émissions continuent d’augmenter. Ces grands rendez-vous internationaux sont-ils devenus un rituel diplomatique sans impact réel sur la trajectoire climatique mondiale ?
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
