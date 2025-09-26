Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Média
Dans vos hebdos cette semaine
La collusion entre gauche Mélenchon & islamistes antisémites s’étale dans Marianne, les difficultés de Pierre-Edouard Stérin dans L’Obs; Le Point dissèque la haine des riches, L’Express veut sauver le capitalisme familial; Attal & Lecornu se détestent

Et aussi, dans vos hebdos cette semaine : Marianne se fend d’un hors-série sur la condamnation de Sarkozy, rien que ça ! La reconnaissance de la Palestine échauffe les esprits, et Jean-Noël Barrot prend la lumière dans Le Nouvel Obs. Quant à Valérie Pécresse, elle joue, dans la bataille dissolution/démission, l’atout gaullien du referendum.

avec Alice Maindron
