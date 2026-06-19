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Blurred backgroundA la Une de vos hebdos cette semaine
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REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

19 juin 2026

Challenges voit Wall Street sombrer dans la folie, l’entourage de Glucksmann le voit en homme soja; L'Express & Le Point décryptent le réveil de l’UE, Marianne cible le parti de l’étranger; Après la mondialisation néolibérale, le national-libéralisme

A la Une de vos hebdos cette semaine : Le Nouvel Obs relaie le combat de d'Andréa Bescond pour une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles : la comédienne a crié sa colère sous les fenêtres de Darmanin, lors du rassemblement, pourtant interdit, en hommage à Lyhanna. L'hebdo explore les failles de la prévention en matière de pédocriminalité : la ligne d’écoute nationale Stop est là pour prévenir le passage à l’acte d’hommes éprouvant du désir pour les enfants, mais le tabou est si fort, les structures si peu connues… On apprend que seuls "40 % des hommes commettant un crime sexuel sur des enfants sont pédophiles" : les autres recherches la domination pure, profitent d'une opportunité, on sont "simplement" sadiques. Et 10 % de la population masculine "projette des fantasmes sur les mineurs"…

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MOTS-CLES

Revue de presse , hebdomadaires , L'Express , Le Point , Challenges , Raphaël Glucksmann , Marianne

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

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