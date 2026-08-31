LA MINUTE TECH
31 août 2026
Ce texte a-t-il été écrit par une IA ? Pourquoi les détecteurs peuvent vous tromper
Basés sur des calculs probabilistes, les détecteurs de textes générés par IA manquent d'infaillibilité : ils accusent à tort des écrits humains structurés tout en se laissant duper par la personnalisation des requêtes, exigeant de réhabiliter le jugement humain.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESIntelligence Artificielle , IA , Éducation nationale , écoles , collèges , Lycées , détecteurs
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici