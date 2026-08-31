LA MINUTE TECH

Ce texte a-t-il été écrit par une IA ? Pourquoi les détecteurs peuvent vous tromper

Basés sur des calculs probabilistes, les détecteurs de textes générés par IA manquent d'infaillibilité : ils accusent à tort des écrits humains structurés tout en se laissant duper par la personnalisation des requêtes, exigeant de réhabiliter le jugement humain.