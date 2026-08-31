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Blurred backgroundUn smartphone affichant les icônes de certaines des principales applications d'intelligence artificielle.
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LA MINUTE TECH

31 août 2026

Ce texte a-t-il été écrit par une IA ? Pourquoi les détecteurs peuvent vous tromper

Basés sur des calculs probabilistes, les détecteurs de textes générés par IA manquent d'infaillibilité : ils accusent à tort des écrits humains structurés tout en se laissant duper par la personnalisation des requêtes, exigeant de réhabiliter le jugement humain.

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Intelligence Artificielle , IA , Éducation nationale , écoles , collèges , Lycées , détecteurs

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Tech & IA
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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