POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa peluche Ary boostée à l'IA

©

La peluche Ary boostée à l'IA

MINUTE TECH

19 janvier 2026

L’arrivée de l’IA dans les jouets, un nouveau défi de sécurité pour les enfants… et les parents

L’arrivée de l’intelligence artificielle dans l’univers du jouet ouvre un nouveau front du débat sur la protection de l’enfance à l’ère numérique. Avec Ary, une peluche conversationnelle capable d’interagir dès l’âge de trois ans, les promesses d’éveil linguistique et d’interaction éducative se heurtent à des interrogations majeures : sécurité des données, biais algorithmiques, influence cognitive et capacité réelle des parents à contrôler ces usages. Alors que la technologie évolue vite, comment s'assurer que de jeunes enfants soient protégés d'inévitables dérives ? Décryptage.

Photo of Benoît Grunemwald
Benoît Grunemwald Go to Benoît Grunemwald page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Jouets , Ary , enfants , surveillance , données , failles , Sécurité

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunemwald image
Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.

Populaires

1La consommation d’électricité a été la même en 2025 qu’en 2001 mais, pour une raison « étrange », les projections officielles ne cessent d’affirmer qu’elle augmente de manière exponentielle…
2Chute simultanée du niveau scolaire partout dans l'OCDE : à qu(o)i la faute ?
3Groënland : beaucoup de bruit (trumpiste) pour rien ?
4Bots islamistes : quand la coupure de l’Internet iranien débranche "curieusement" des comptes politiques européens
5Transition énergétique : comment l’Occident s’est laissé distancer dans la course à la tech verte
6Frustré, vexé, humilié… cette fois, le patronat français va se fâcher, il était temps
7Jordan Bardella s’éclipse avec une princesse italienne, Alessandra Sublet se marie en secret, Laeticia Hallyday double-date avec Nicolas Sarkozy; Albert de Monaco se fait opérer, Charlène skie en Suisse; Les Beckham gagnent la guerre contre leurs voisins