MINUTE TECH

19 janvier 2026

L’arrivée de l’IA dans les jouets, un nouveau défi de sécurité pour les enfants… et les parents

L’arrivée de l’intelligence artificielle dans l’univers du jouet ouvre un nouveau front du débat sur la protection de l’enfance à l’ère numérique. Avec Ary, une peluche conversationnelle capable d’interagir dès l’âge de trois ans, les promesses d’éveil linguistique et d’interaction éducative se heurtent à des interrogations majeures : sécurité des données, biais algorithmiques, influence cognitive et capacité réelle des parents à contrôler ces usages. Alors que la technologie évolue vite, comment s'assurer que de jeunes enfants soient protégés d'inévitables dérives ? Décryptage.