LA MINUTE TECH
21 septembre 2026
Arnaques au faux conseiller bancaire : comment se protéger en ligne et au téléphone ?
Les arnaques aux faux conseillers bancaires explosent. Ces fraudes, par manipulation, ont augmenté de 34% l'an dernier, avec plus de 515 millions d'euros volés au total.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici