Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)

Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)

© VALENTIN FLAURAUD / AFP

LA MINUTE TECH

8 décembre 2025

Alerte à l’aspiration par l’IA de nos données personnelles : tout ce qu’il faut savoir pour ne pas s’exposer en utilisant des Bots

L’intelligence artificielle s’immisce de plus en plus dans nos vies. Celle-ci met d’ailleurs la main sur un certain nombre de données parfois intimes ou extrêmement personnelles.

Benoît Grunemwald Go to Benoît Grunemwald page

Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET.

