REVUE DE PRESSE PEOPLE
27 juin 2026
Albert & Charlene s’apprêtent à prendre cher, William & Kate deviennent milliardaires; Brad Pitt veut épouser Inès, Cruz Beckham se fait cougariser, Mickey Rourke édenter; A$AP Rocky sex-humilie Rihanna; Dua Lipa & Eva Longoria biki-flambent leurs maris
Entre royauté, romances, fortunes colossales, polémiques et vacances de stars, la presse people de la semaine oscille entre grands récits familiaux, coups de théâtre sentimentaux et coulisses du pouvoir. Tour d'horizon des sujets qui ont marqué les magazines.
20 min de lecture
MOTS-CLESRevue de Presse People , Asap Rocky , Rihanna , Charlène et Albert de Monaco , Meghan et Harry , Cruz Beckham , David Beckham , Romeo Beckham , Dua Lipa , Callum Turner , Eté , vacances d'été , people , Aya Nakamura , Britney Spears , Khloé Kardashian , Donald Trump , Carla Bruni Sarkozy , Nicolas Sarkozy , Beatrice & Eugenie d'York , Prince William , Giulia Sarkozy , Timothée Chalamet , Kylie Jenner , shakira , Emily Ratajkowski , Eva Longoria , Brad Pitt , Ines de Ramon , Mickey Rourke
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.