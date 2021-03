5 astuces pour iPhone

1. Utiliser la reconnaissance faciale malgré le masque

Face à la pandémie de coronavirus, Apple a souhaité proposer une fonctionnalité permettant d’utiliser son système de reconnaissance faciale, Face ID, même masqués. Cela nécessite d’avoir la dernière version d’IOS (14.5) ainsi qu’une Apple Watch à jour (watchOS 7.4). Dans les paramètres de votre Iphone, onglet Face ID et code, vous trouverez une possibilité pour « déverrouiller avec AppleWatch » qu’il faut activer. C’est ensuite sur la montre que cela se passe. Dans les paramètres, il vous faut activer et définir un code. La fonctionnalité détection du poignet doit également être allumée et la montre déverrouillée. La combinaison du mouvement de poignet et de la reconnaissance faciale permet dès lors de déverrouiller son téléphone, même en portant un masque.

2. Désactiver l’identifiant publicitaire

De la même manière que les cookies, les Apple’s ID for Advertisers, ou identifiants publicitaires Apple, permettent au service d’obtenir des informations notamment sur la position qu’il peut ensuite transmettre pour faire parvenir des publicités ciblées. Enlever la localisation ne suffit pas. Il faut aller dans les Réglages puis Confidentialité et désactiver l’option « Autoriser les demandes de suivi des applications ».

3. Partagez votre mot de passe wifi avec votre iPhone

Les mots de passes interminables sont toujours pénibles à retaper. Pour partager le mot de passe de votre wifi avec le téléphone d’un ami, assurez-vous que la Wifi et le Bluetooth sont activées sur les deux appareils. Ouvrez les paramètres wifi dans le téléphone qui doit recevoir le mot de passe et cliquer sur la Wifi à laquelle vous voulez vous connecter. Une fenêtre s’affiche sur l’autre téléphone. Cliquer sur « partagez le mot de passe » et le tour est joué.

4. Cacher une photo dans votre galerie

Pour rendre vraiment privée une photo de votre galerie, sélectionnez là et cliquer sur le bouton de partage. Tout en bas, cliquez sur « masquer » (l’œil barré) et validez. La photo ira tout droit dans votre album masqué que vous trouvez tout en bas de l’onglet album de vos photos. Pour rendre cet album vraiment privé, vous pouvez aller dans réglages, puis photos et désactiver l’affichage de l’album masqué. Il ne sera alors plus accessible depuis votre galerie.

5. Corriger facilement vos coquilles

Pour corriger une faute dans un mot, il est parfois difficile de déplacer le curseur avec son doigt à l’endroit exact où vous le souhaitez. Mais il y a une technique plus simple. Maintenez la touche « espace » enfoncée et vous contrôlerez bien plus facilement le curseur en le faisant bouger de droite à gauche.