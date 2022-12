Zéro Covid : la Chine, qui vient de commencer à assouplir les restrictions sanitaires, s’expose à plus de 1 million de morts lors de la vague hivernale

La Chine a commencé à assouplir ses mesures contre la Covid-19.

La Chine a multiplié les confinements dans le cadre de sa politique sanitaire au point de susciter de vives réactions. Une série de manifestations ont poussé le régime à faire évoluer la stratégie drastique du zéro Covid.

D’après des informations du Financial Times et selon un nouveau modèle mathématique de prévision de l’université de Hong Kong, les scénarios les plus pessimistes anticipent jusqu’à un million de morts en Chine des suites de la Covid-19 dans le cadre de la nouvelle vague hivernale. L’assouplissement des mesures pourraient renforcer les contaminations.

Selon le professeur Antoine Flahault, cité par Le Figaro, "la Chine n’est pas le seul pays à avoir opté pour cette stratégie zéro Covid. Mais c’est le seul qui aujourd’hui se retrouve dans cette situation, pris au piège face à la déferlante du variant Omicron".

La couverture vaccinale en Chine est très hétérogène en fonction des âges: les plus jeunes sont très bien vaccinés, les plus âgés beaucoup moins.

"Les modèles mathématiques développés à l’université de Hongkong sont assez pessimistes avec un taux de protection si faible chez les plus fragiles. Si le virus circulait comme c’est le cas aujourd’hui en Europe, la Chine devrait s’attendre à plus de 1 million de morts", selon Antoine Flahault et d'après ces modèles de prévision de l'université de Hong Kong.