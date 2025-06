Cyberguerre

WhatsApp pris dans la guerre de l’information entre Téhéran et Tel-Aviv

En pleine escalade entre Israël et l’Iran, la messagerie WhatsApp est au cœur d’une polémique. Téhéran l’accuse de collaborer avec l’ennemi sioniste et appelle ses citoyens à supprimer l’application. L’entreprise américaine dément formellement et rappelle que les échanges sont chiffrés de bout en bout. En toile de fond : une guerre informationnelle où la technologie devient un champ de bataille.