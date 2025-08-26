Incertitudes totales

Vote de confiance : Les milieux économiques inquiets au lendemain de l'annonce de François Bayrou

La place financière parisienne évoluait nettement dans le rouge ce mardi, pénalisée par les incertitudes politiques et budgétaires qui agitent la France. Au lendemain de la décision de François Bayrou de soumettre son gouvernement à un vote de confiance à l’Assemblée nationale, prévu le 8 septembre et dont l’issue demeure imprévisible, les investisseurs ont manifesté leur inquiétude.