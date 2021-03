Vladimir Poutine a dénoncé ce lundi les « étranges » déclarations de Thierry Breton, qui a affirmé que l'Europe n'avait pas besoin du vaccin russe Sputnik V contre la Covid-19

Le président russe Vladimir Poutine a défendu ce lundi 22 mars, le vaccin Sputnik V développé par son pays contre la Covid-19 après les critiques de la Commission européenne et de Thierry Breton, ce dimanche. Vladimir Poutine s’est exprimé lors d’une réunion télévisée :

« Nous ne forçons personne à faire quoi que ce soit (...) mais nous nous interrogeons sur les intérêts que défendent ces gens, ceux des entreprises pharmaceutiques ou ceux des citoyens européens ? ».

Vladimir Poutine a annoncé qu'il allait lui-même se faire vacciner contre la Covid-19 ce mardi 23 mars.

Dimanche, le commissaire européen Thierry Breton a estimé que l'Europe « n'avait absolument pas besoin de Sputnik V ». Thierry Breton était en effet l'invité exceptionnel du journal de 20h d'Anne-Claire Coudray sur TF1. Le commissaire européen en charge des vaccins a estimé que l'Europe se trouvait désormais dans la dernière ligne droite face au virus. Il a affirmé que l'Europe n'avait pas besoin du vaccin russe car elle aurait suffisamment de doses.

« Je vois sur le terrain que l'on monte en puissance, l'ensemble de notre infrastructure pour faire quelque chose d'inédit pour faire en quelques mois des milliards de doses. Nous avons désormais 55 usines en Europe qui fonctionnent jours et nuits, nous fabriquons 100 à 150 millions de doses par mois. Et sur le deuxième trimestre nous allons livrer en Europe entre 300 et 400 millions de doses. (…) Dès le 14 juillet prochain, l'Europe sera en capacité d'atteindre l'immunité collective. C'est la dernière ligne droite. (…) Parce que nous sommes le continent qui a le plus grand nombre de vaccins - 4 ont été autorisés - nous sommes le premier continent industriel en fabrication de vaccins, nous n'aurons absolument pas besoin de Sputnik V. Il faut maintenant que ceux qui sont là soient produits en masse et administrés en masse ».

Reste à savoir si le vaccin russe contre la Covid-19 sera bel et bien autorisé et accesible dans les prochains mois en Europe.