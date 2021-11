Variant Nu identifié en Afrique du Sud : un premier cas a été découvert en Belgique, le pays s’organise

La ministre belge de l'Intérieur, Annelies Verlinden, reçoit une dose de vaccin contre la Covid-19 à Anvers, le 12 juin 2021.

Le premier cas européen de variant Nu a été officiellement détecté en Belgique. Ce nouveau dérivé du coronavirus pourrait être bien plus contagieux. La Belgique est donc devenue officiellement le premier pays européen à identifier une contamination au variant B.1.1.529 du Covid-19, aussi appelé variant Nu, sur son sol. Cette information a été dévoilée ce vendredi 26 novembre, par le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke :

"On a un cas qui est maintenant confirmé de ce variant. Il s’agit de quelqu’un qui venait de l’étranger. Qui a été testé positivement le 22 novembre. Qui n’était pas vacciné".

La nouvelle intervient alors que le pays applique de nouvelles mesures pour endiguer la forte hausse des contaminations au Covid-19. Les discothèques belges vont notamment fermer dès ce week-end. La population belge est invitée à limiter au maximum ses contacts et ses activités en intérieur.

Les réceptions privées dans un espace clos "sont interdites", à l’exception des mariages et des funérailles, avec au maximum 50 convives dotés d’un passe sanitaire. Les cafés et restaurants en Belgique doivent fermer à 23 heures et les clients être obligatoirement assis, à six maximum par table. Le public ne pourra plus être debout dans un concert chez nos voisins belges.

"La pression sur les hôpitaux ne cesse d’augmenter", a indiqué le premier ministre belge, Alexander De Croo, lors d’une conférence de presse.

Le nouveau variant Nu du Covid-19 a été détecté en Afrique du Sud, qui voit les signes d’une nouvelle vague de pandémie.

Même si 75% de la population est doublement vaccinée, les contaminations repartent à la hausse en Belgique : 17.000 cas par jour en moyenne.