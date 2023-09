Union européenne : les points essentiels à retenir du discours d’Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen a prononcé son discours sur l’état de l’Union ce mercredi.

Ursula von der Leyen a prononcé ce mercredi son discours sur l'État de l'Union devant le Parlement européen. Elle a souhaité que l'Europe à « répondre à l'appel de l'histoire ». Les chantiers sont nombreux avant les élections européennes notamment sur la fin de la négociation du pacte migratoire, le chantier du « Pacte vert », le budget pour soutenir l'Ukraine, l’inflation ou la gestion des frontières.

Ursula von der Leyen a notamment annoncé que la Commission organisera « une conférence internationale sur la lutte contre le trafic de migrants ».

Selon la présidente de la Commission, les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique n'est pas antinomique d'une amélioration de la compétitivité européenne.

Ursula von der Leyen estime que l’UE doit innover dans des « technologies propres » :

« Au cours des cinq dernières années, le nombre d'usines sidérurgiques propres dans l'UE est passé de zéro à 38. Nous attirons désormais plus d'investissements dans l'hydrogène propre que les États-Unis et la Chine réunis. Il s'agit d'une industrie cruciale pour l'économie propre, avec un énorme potentiel pour l'Europe. Mais les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques chinoises moins chères. Et leur prix est maintenu artificiellement bas grâce à d'énormes subventions publiques. Cela fausse notre marché. Et comme nous n'acceptons pas cela de l'intérieur, nous n'acceptons pas cela de l'extérieur. Je peux donc annoncer aujourd'hui que la Commission lance une enquête antisubvention sur les véhicules électriques en provenance de Chine. L'Europe est ouverte à la concurrence. Pas pour un nivellement par le bas ».

Le virage du « green deal » fait néanmoins redouter un surcoût et des démarches administratives. Ursula von der Leyen a promis de nommer « avant la fin de l'année », « un envoyé européen pour les PME » qui relèvera directement de son autorité.

Ursula von der Leyen a promis de ne pas surlégiférer dans les domaines qui touchent aux PME et TPE :

« Pour chaque nouveau texte législatif, nous effectuons un contrôle de compétitivité par un comité indépendant, annonce-t-elle. Et le mois prochain, nous présenterons les premières propositions législatives visant à réduire de 25 % les obligations de déclaration au niveau européen. »

Ursula von der Leyen va confier à Mario Draghi, l'ancien président du Conseil italien, la préparation d'un rapport sur la compétitivité européenne. Mario Draghi plaiderait notamment pour un nouvel emprunt commun.

Ursula von der Leyen a tenu à saluer les agriculteurs dans son discours :

« Je profite de cette occasion pour exprimer ma gratitude à nos agriculteurs, pour les remercier de nous fournir de la nourriture jour après jour. Nous devons travailler de concert avec les hommes et les femmes du secteur agricole pour relever ces nouveaux défis. C'est la seule façon de garantir l'approvisionnement alimentaire pour l'avenir. Nous avons besoin de plus de dialogue et de moins de polarisation. »

Ursula von der Leyen a annoncé un « dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture dans l'UE ».

Ursula von der Leyen s’est aussi exprimée sur l’inflation. Elle estime que les outils mis en place pour lutter contre l'affolement des prix de l'énergie ont fonctionné.

« La bonne nouvelle est que l'Europe a commencé à faire baisser les prix de l'énergie. […] Beaucoup pensaient que nous n'aurions pas assez d'énergie pour passer l'hiver. Mais nous y sommes parvenus. Nous avons utilisé la masse critique de l'Europe pour faire baisser les prix et sécuriser notre approvisionnement, note-t-elle. Il y a un an, le prix du gaz en Europe dépassait les 300 euros par MWh. Il est désormais autour de 35. Nous devons donc réfléchir à la manière dont nous pouvons reproduire ce modèle de réussite dans d'autres domaines tels que les matières premières critiques ou l'hydrogène propre. »

Ursula von der Leyen a évoqué aussi le processus d'adhésion à l'UE de différents candidats comme l’Ukraine ou la Moldavie.

« Nous ne pouvons pas – et nous ne devons pas – attendre que le traité soit modifié pour avancer dans la voie de l'élargissement. Une Union adaptée à l'élargissement peut être réalisée plus rapidement. Cela signifie répondre à des questions pratiques sur la manière dont fonctionnera une Union de plus de 30 pays. Et notamment sur notre capacité à agir. »

Afin de préparer les futurs élargissements, Ursula von der Leyen souhaite examiner chacune des politiques de l'UE notamment en matière de PAC ou pour la recherche.