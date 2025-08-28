Faits diversil y a 2 heures
Sans limites
Un cimetière utilisé comme point de deal
La police judiciaire de Bayonne a démantelé un réseau de narcotrafiquants qui organisait ses transactions… dans un cimetière d’Anglet. Cinq personnes ont été interpellées et plusieurs kilos de cannabis saisis. Cette stratégie, destinée à déjouer les soupçons, rappelle d’autres dérives inquiétantes comme à Clermont-Ferrand, où une église avait été transformée en planque. Des profanations qui témoignent d’un narcobanditisme prêt à tout, jusqu’à investir des lieux sacrés.
Vu sur: RMC