Best-Of du 16 au 22 août

Faits diversil y a 2 heures
Cimetière de la Chartreuse, dans le centre de Bordeaux. (Image d'illustration)
Sans limites

Un cimetière utilisé comme point de deal

La police judiciaire de Bayonne a démantelé un réseau de narcotrafiquants qui organisait ses transactions… dans un cimetière d’Anglet. Cinq personnes ont été interpellées et plusieurs kilos de cannabis saisis. Cette stratégie, destinée à déjouer les soupçons, rappelle d’autres dérives inquiétantes comme à Clermont-Ferrand, où une église avait été transformée en planque. Des profanations qui témoignent d’un narcobanditisme prêt à tout, jusqu’à investir des lieux sacrés.

avec Kimberley Bort
Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée.

