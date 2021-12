Twitter disposerait de moins de 2.000 modérateurs dans le monde pour lutter contre les contenus haineux

1.867 personnes se consacrent exclusivement à l'application des politiques et à la modération des contenus sur Twitter.

Contraint en juillet par la justice française de faire la lumière sur les moyens dédiés à la modération de sa plateforme en France, le réseau social Twitter a préféré faire appel.

L'affaire, initiée par des associations antiracistes, est examinée ce jeudi par la cour d'appel de Paris.

Twitter a inscrit dans ses conclusions un chiffre assez méconnu. Le nombre de salariés dédiés à la modération pour l'ensemble de ses activités dans le monde. Ces données ont été a été repérées par le site de BFMTV.

Les modérateurs de Twitter sont ainsi 1.867 pour contrôler a posteriori les écrits de 400 millions d'utilisateurs.

Ces données émanent de la Twitter International Company, la filiale européenne de l’entreprise californienne, qui gère le réseau social en France : "Chez Twitter, 1867 personnes se consacrent exclusivement à l'application de nos politiques et à la modération des contenus. Ce chiffre représente plus d'un tiers de l'ensemble de nos effectifs mondiaux". Ces chiffres sont reprise à l’identique dans le document à destination de la Cour d’appel de Paris, selon BFMTV.

Twitter justifie son faible nombre de modérateurs humains par un recours à l'intelligence artificielle jugé plus efficace.

"Nous ne résoudrons pas le défi de la modération à grande échelle avec uniquement plus de moyens humains. Nous avons constaté que nous sommes beaucoup plus efficaces dans la lutte contre les contenus préjudiciables en utilisant davantage la technologie et en augmentant proportionnellement nos équipe", selon les précisions de Twitter dans un rapport sur la lutte contre la désinformation publié en septembre par le CSA.

À titre de comparaison, Facebook et Instagram comptent 15.000 modérateurs de contenus pour près de 3 milliards d'utilisateurs. Facebook refuse également de révéler le nombre de modérateurs affectés à chaque pays.

Le futur Digital Services Act, un règlement en cours de discussion à Bruxelles, devrait contraindre les plateformes à plus de transparence dans les 27 pays de l'Union européenne à l'avenir.