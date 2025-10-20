Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Géopolitiqueil y a 8 heures
L'homme d'affaires américain Jared Kushner (à gauche) et Ivanka Trump saluent les applaudissements à la Knesset, le Parlement israélien, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. (Photo de SAUL LOEB / POOL / AFP)
L'homme d'affaires américain Jared Kushner (à gauche) et Ivanka Trump saluent les applaudissements à la Knesset, le Parlement israélien, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. (Photo de SAUL LOEB / POOL / AFP) © AFP or licensors
Négociations ardues

"Trahis" par la frappe d'Israël sur le Qatar, le Hamas de bonne foi dans la remise des corps d'otage, conflits d'intérêts : les coulisses de l'accord de paix dévoilés par Steve Witkoff et Jared Kushner, envoyés de Donald Trump américains au Moyen-Orient

Alors que la bande de Gaza reste sous une fragile trêve, Jared Kushner, ancien conseiller de Donald Trump, revient sur le rôle des États-Unis dans la conclusion du cessez-le-feu et sur la situation des otages détenus par le Hamas. Pour lui, le groupe islamiste agit de bonne foi dans sa recherche des corps manquants, tandis qu’Israël doit désormais s’engager à améliorer la vie des Palestiniens pour s’intégrer pleinement dans la région.

Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

No description



