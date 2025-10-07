Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Internationalil y a 5 heures
L'ancien Premier ministre Tony Blair et son épouse Cherie quittent le château de Windsor, à l'ouest de Londres, après la cérémonie de l'Ordre de la Jarretière, à la chapelle Saint-Georges, le 16 juin 2025. (Photo de HENRY NICHOLLS / POOL / AFP)
Retour sur scène

Tony Blair, « vice-roi de Gaza » ? L'ex-Premier ministre britannique y pense sérieusement, malgré les obstacles devant lui

L’ancien premier ministre britannique, fort de son expérience au Moyen-Orient, pourrait prendre la tête d’une autorité internationale de transition à Gaza, dans le cadre du plan de paix porté par Donald Trump. Une initiative qui mêle ambitions diplomatiques, enjeux géopolitiques et retour sur le devant de la scène pour un dirigeant controversé.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Vu sur: Le Figaro

