Retour sur scène

Tony Blair, « vice-roi de Gaza » ? L'ex-Premier ministre britannique y pense sérieusement, malgré les obstacles devant lui

L’ancien premier ministre britannique, fort de son expérience au Moyen-Orient, pourrait prendre la tête d’une autorité internationale de transition à Gaza, dans le cadre du plan de paix porté par Donald Trump. Une initiative qui mêle ambitions diplomatiques, enjeux géopolitiques et retour sur le devant de la scène pour un dirigeant controversé.