Vandalisme politique

La tombe de Robert Badinter profanée à Bagneux le jour de son entrée au Panthéon

Quelques heures avant son entrée solennelle au Panthéon, la tombe de Robert Badinter a été dégradée au cimetière parisien de Bagneux. L’ancien garde des Sceaux, symbole de l’abolition de la peine de mort et défenseur inlassable des droits humains, a vu sa sépulture souillée par des tags insultant ses combats contre la peine capitale et pour la dépénalisation de l’homosexualité.