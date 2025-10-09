Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Faits diversil y a 9 heures
Robert Badinter
Robert Badinter © JOEL SAGET / AFP
Vandalisme politique

La tombe de Robert Badinter profanée à Bagneux le jour de son entrée au Panthéon

Quelques heures avant son entrée solennelle au Panthéon, la tombe de Robert Badinter a été dégradée au cimetière parisien de Bagneux. L’ancien garde des Sceaux, symbole de l’abolition de la peine de mort et défenseur inlassable des droits humains, a vu sa sépulture souillée par des tags insultant ses combats contre la peine capitale et pour la dépénalisation de l’homosexualité.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

