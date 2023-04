Témoignage des policiers de la BRAV-M dans TPMP : la préfecture de police de Paris ouvre une enquête administrative et doute qu'ils fassent partie de l'unité

Des policiers de la BRAV-M lors d'une opération de maintien de l'ordre face à des casseurs durant la manifestation contre la réforme des retraites, le 23 mars 2023, à Paris.

Une « enquête administrative » a été ouverte après le passage d'individus présentés comme des membres de la BRAV-M dans l'émission de Cyril Hanouna. L’émission de C8 a permis de donner la parole à des membres des forces de l’ordre suite aux violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites et à Sainte-Soline.

Quatre policiers ont témoigné dans l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna sur C8 le vendredi 31 mars. Alors que l’extrême gauche accuse les forces de l’ordre de « dérapages » dans le cadre du maintien de l’ordre à Sainte-Soline et lors des manifestations contre la réforme des retraites, l’émission TPMP du 31 mars a permis de donner la parole à des policiers. Afin de protéger leur anonymat, ils étaient présents sur le plateau de télévision avec des capuches et des cagoules sur la tête. Leur voix a également été déformée. L’un d'eux a précisé leur statut et leur affiliation au sein des forces de l’ordre :

« Il y a parmi nous des membres de la BRAV-M et des membres des unités spécialisées qui interviennent sur le maintien de l'ordre et on a fait ça toute notre carrière pendant 15 ans ».

La préfecture de police a annoncé sur Twitter que « les premiers éléments laissent à penser que ces personnes n'appartiennent pas » à l’unité de la BRAV-M. Une enquête administrative a été ouverte par la préfecture de police qui a fait un signalement auprès de la procureure de la République.

Le signalement sera examiné en début de semaine prochaine. La procureure décidera ensuite si elle ouvre une enquête judiciaire, et donc si elle se saisit ou non du dossier.

Selon C8, l’un des invités est « un ancien policier révoqué au mois de décembre ». Dans un post Instagram, un homme revendique être celui qui a pris la parole, d’après France Info :

« J'ai eu l'honneur d'accompagner, de porter et de donner la parole à mes camarades de la BRAV-M qui m'ont fait l'honneur de me charger d'aller transmettre leurs témoignages devant les médias et ici notamment sur le plateau de TPMP ».

La chaîne C8 a aussi précisé qu'il « a été précisé à l'antenne que tous ne faisaient pas partie de la BRAV-M ».

Pour le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), il s’agit de « guignols usurpateurs » et Cyril Hanouna mérite des poursuites, selon un message publié sur Twitter.

La BRAV-M est une unité de police très mobile qui intervient notamment dans les opérations de maintien de l’ordre en marge des manifestations.

Cette unité est sous le coup de plusieurs enquêtes judiciaires pour des faits de violences présumées sur des manifestants. Une pétition citoyenne a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale pour demander son « démantèlement ».