Kevin Pimbblet est le directeur du Centre d'excellence pour la science des données, l'IA et la modélisation à l'Université de Hull. Il est un astronome d'observation expérimenté dont les principaux intérêts de recherche couvrent un certain nombre de sujets modernes en astrophysique extragalactique, la structure à grande échelle de l'Univers et la cosmologie ainsi que les techniques d'apprentissage automatique.