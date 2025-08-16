Rôle de l'UE dans les négociations

Sommet Trump - Poutine sur l’Ukraine : Emmanuel Macron appelle à maintenir la pression sur la Russie et précise que « toute paix durable devra s’accompagner de garanties de sécurité indéfectibles »

A l’issue du sommet entre les dirigeants américain et russe, Emmanuel Macron a tenu à assurer que la France « continue de se tenir résolument aux côtés de l'Ukraine ». Il a insisté sur le fait que « toute paix durable devra s'accompagner de garanties de sécurité indéfectibles ».