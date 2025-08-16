Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Internationalil y a 5 heures
Un montage des portraits de Vladimir Poutine et d'Emmanuel Macron (image d'illustration).
Un montage des portraits de Vladimir Poutine et d'Emmanuel Macron (image d'illustration). © LUDOVIC MARIN / ALEXANDRE NEMENOV / AFP
Rôle de l'UE dans les négociations

Sommet Trump - Poutine sur l’Ukraine : Emmanuel Macron appelle à maintenir la pression sur la Russie et précise que « toute paix durable devra s’accompagner de garanties de sécurité indéfectibles »

A l’issue du sommet entre les dirigeants américain et russe, Emmanuel Macron a tenu à assurer que la France « continue de se tenir résolument aux côtés de l'Ukraine ». Il a insisté sur le fait que « toute paix durable devra s'accompagner de garanties de sécurité indéfectibles ».

avec Gabriel Mabille
