Soirée des législatives : tensions entre Clémentine Autain et Rachida Dati sur le plateau de TF1

Rachida Dati et Clémentine Autain ont participé à la soirée électorale sur TF1.

Dimanche soir, Rachida Dati (LR) et Clémentine Autain (LFI et candidate de la Nupes) ont exprimé leurs désaccords sur le plateau de TF1.

Clémentine Autain, figure de la France insoumise et candidate de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) dans la 11e circonscription de la Seine Saint-Denis et Rachida Dati étaient invitées sur le plateau de TF1 ce dimanche soir.

Après une séquence sur une hypothétique alliance entre Reconquête, le Rassemblement National et les Républicains, Rachida Dati a évoqué cette possibilité à la troisième personne du singulier :

- «Vous imaginez Rachida Dati avec Eric Zemmour ? La réponse est dans cette question».

Clémentine Autain a comparé les trois adversaires au Muppet Show, ce qui a provoqué la colère de son adversaire politique.

« Vous me feriez mieux de baisser d'un ton car on verra au second tour », a répliqué Rachida Dati.

Elle a ensuite dénoncé le rôle de la gauche et son influence sur l’état du pays et de la société :

« Quand je vois les dégâts que vous avez faits en Seine-Saint-Denis dans les écoles, dans les institutions, vous devriez baisser d’un ton. C’est honteux ! Ce qui se passe en France, vous en êtes responsable. Le racisme en France, c’est vous. La discrimination en France, c’est vous ».

« Taisez-vous », a alors répondu Clémentine Autain. « Trois ou quatre fois, j'ai entendu parler de burkini (lors de ce débat, ndlr), moi ce qu'on m'a parlé lors de cette campagne, c'est du prix des pâtes. Je comprends bien Mme Rachida Dati que le prix des pâtes ne vous intéresse pas », a-t-elle indiqué, avant d'être coupée par Rachida Dati repartie sur le communautarisme.