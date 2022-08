Salman Rushdie est « sur la voie du rétablissement », selon son agent

Salman Rushdie est « sur la voie du rétablissement », selon les précisions de son agent Andrew Wylie, cité par des médias américains.

Salman Rushdie est « sur la voie du rétablissement », a affirmé dimanche son agent Andrew Wylie cité par des médias américains, deux jours après l’attaque ayant visé l'écrivain britannique.

Il n'est plus sous assistance respiratoire et « la voie du rétablissement a commencé », a indiqué Andrew Wylie dans un communiqué transmis notamment au Washington Post :

« Les blessures sont graves, mais son état évolue dans la bonne direction », a indiqué l'agent de l'auteur des « Versets sataniques » poignardé au cou et à l’abdomen vendredi au centre culturel de Chautauqua, dans l’Etat de New York.

La famille de l'auteur s'est dite « extrêmement soulagée » par l'amélioration de l'état de l'auteur et a assuré que son sens de l'humour restait « intact » malgré la gravité de ses blessures :

« Mon père est toujours dans un état critique à l'hôpital et reçoit un traitement intensif et continu », a indiqué son fils Zafar Rushdie, dans un tweet présenté comme posté au nom de la famille.

« Nous sommes extrêmement soulagés qu'hier (samedi), il ait été débranché du respirateur et de l'apport en oxygène et qu'il ait pu dire quelques mots. Bien que ses blessures soient graves et de nature à changer sa vie, son habituel sens de l'humour vif et provocateur reste intact », a indiqué Zafar Rushdie, qui dirige une agence de relations publiques basée à Londres.

Lors d’une audience de procédure au tribunal de Chautauqua, Hadi Matar, un Américain d’origine libanaise de 24 ans, poursuivi pour « tentative de meurtre et agression », a comparu en tenue rayée noire et blanche de détenu, menotté et masqué, et n’a pas dit un mot.

Les procureurs ont estimé que l’attaque de vendredi dans un centre culturel était préméditée. À 75 ans, l’intellectuel a été poignardé au moins à dix reprises.

Le suspect, qui vit dans le New Jersey, a plaidé « non coupable » par la voix de son avocat et comparaîtra une nouvelle fois le 19 août.

Salman Rushdie, né en 1947 en Inde dans une famille d’intellectuels musulmans non pratiquants, avait embrasé une partie du monde islamique avec la publication des « Versets sataniques », conduisant l’ayatollah iranien Rouhollah Khomeiny à émettre la fatwa réclamant son assassinat.

L’auteur d’une quinzaine de romans, récits pour la jeunesse, nouvelles et essais écrits en anglais avait été contraint de vivre dans la clandestinité et sous protection policière.