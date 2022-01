La conservatrice maltaise Roberta Metsola a été élue mardi présidente du Parlement européen.

Roberta Metsola a été élue présidente du Parlement européen dès le premier tour, ce mardi 18 janvier. La conservatrice maltaise a obtenu 458 voix. Selon les accords passés en juillet 2019 entre les trois plus importants groupes de l'Hémicycle - les chrétiens-démocrates du PPE, les sociaux-démocrates et les libéraux de Renew, où siègent les macronistes -, il était prévu que ce poste aille d'abord à un social-démocrate, avant de revenir à la droite européenne dans la deuxième partie du mandat.

Roberta Metsola, qui a eu 43 ans le jour de son élection, devient la troisième femme à exercer cette fonction, après Simone Veil et Nicole Fontaine. Elle leur a rendu hommage, en espérant « qu'il ne faudra pas deux décennies pour qu'une femme » parvienne de nouveau à ce poste. Elle succède à l'Italien David Sassoli, décédé le 11 janvier et dont le mandat s'achevait cette semaine.

Roberta Metsola dirigera l'institution jusqu'aux prochaines élections européennes, à l'été 2024.

Députée européenne depuis 2013 et vice-présidente du Parlement depuis 2020, Roberta Metsola avait été critiquée pour ses convictions anti-avortement, une opinion largement répandue à Malte, dernier pays de l'UE où l'IVG reste illégale.

Clément Beaune, le secrétaire d'Etat français en charge des questions européennes, s'est dit « gêné par le symbole de son élection », ce mardi sur France Info :

« La position personnelle de madame Metsola est d'être contre le droit à l'avortement. C'est d'ailleurs la position de tous les responsables politiques maltais. Je le regrette profondément ».

Consciente des réserves qu'elle a suscitées sur cette question, Roberta Metsola a assuré que son « devoir sera de représenter la position du Parlement », y compris sur les droits sexuels et reproductifs.

Issue du Parti populaire européen (PPE), la première force politique du parlement, Roberta Metsola a obtenu le soutien du S&D (sociaux-démocrates) et de Renew Europe, à la faveur d'un accord conclu lundi entre les trois formations autour d'une feuille de route commune.

Selon le règlement du parlement, le président dispose d'un certain nombre de pouvoirs, notamment celui de statuer sur la recevabilité des textes et amendements soumis au vote de l'assemblée, en plus de la conduite des débats. Il représente aussi l'institution lors des sommets européens des Vingt-Sept.