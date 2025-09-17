Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Cultureil y a 2 heures
L'acteur américain Robert Redford pose après avoir reçu un hommage pour sa carrière lors de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech, à Marrakech, au Maroc, le 6 décembre 2019. (Photo de FADEL SENNA / AFP)
Immense acteur

Robert Redford, l’éternel ange d’Hollywood, s’est éteint

Icône solaire d’Hollywood, acteur charismatique devenu réalisateur oscarisé et défenseur du cinéma indépendant, Robert Redford s’est éteint mardi 16 septembre à l’âge de 89 ans, chez lui, dans l’Utah. De Butch Cassidy et le Kid à Out of Africa, en passant par la création du festival de Sundance, il laisse derrière lui une œuvre qui a marqué le cinéma et une empreinte indélébile dans la culture américaine.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

Robert Redford, l’éternel ange d’Hollywood, s’est éteint

