Immense acteur

Robert Redford, l’éternel ange d’Hollywood, s’est éteint

Icône solaire d’Hollywood, acteur charismatique devenu réalisateur oscarisé et défenseur du cinéma indépendant, Robert Redford s’est éteint mardi 16 septembre à l’âge de 89 ans, chez lui, dans l’Utah. De Butch Cassidy et le Kid à Out of Africa, en passant par la création du festival de Sundance, il laisse derrière lui une œuvre qui a marqué le cinéma et une empreinte indélébile dans la culture américaine.