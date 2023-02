Retraites : « C’est une réforme ou la faillite », selon Gabriel Attal

Le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, a pris la parole à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de réforme des retraites, ce lundi 6 février.

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, se sont exprimés ce lundi à l’Assemblée nationale pour défendre la réforme des retraites portée par le gouvernement.

Les débats entre les députés au sein de l’Assemblée nationale sur la réforme des retraites ont officiellement débuté ce lundi. La journée de mardi sera marquée par une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Les débats de lundi étaient extrêmement tendus à l'Assemblée.

Le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, a pris la parole depuis le pupitre de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il a défendu la nécessité, selon lui, de la réforme des retraites :

« Si on ne fait rien, les pensions de retraite ne seront bientôt plus financées et baisseront mécaniquement. C'est une réforme ou la faillite ».

Lors de sa prise de parole, Gabriel Attal a vivement critiqué les forces de gauche de la Nupes :

« Avant d'être un parti d'opposition vous êtes un parti d'imposition. Votre seule volonté : taxer, taxer, taxer ».

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s’est aussi exprimé lundi dans l’hémicycle sur la réforme des retraites. Olivier Dussopt a assuré que le gouvernement reste « ouvert aux améliorations de la réforme ».

Le ministre du Travail a plaidé pour la fin des régimes spéciaux, prévue dans le projet de réforme :

« Les régimes spéciaux ont eu leur raison d'être et pour la plupart d'entre eux ne se justifient plus ».

Olivier Dussopt reconnaît que la réforme des retraites, qui prévoit notamment un âge légal de départ à 64 ans en 2030, est un projet « difficile » mais que « les chiffres nous obligent à agir ».

« Oui nous allons travailler plus longtemps, c'est un effort demandé à tous. (…) Nous devons améliorer notre modèle social, le travail est le meilleur outil pour l'atteindre ».

Le ministre du Travail a aussi appelé au « dialogue républicain » et au « respect pour l'hémicycle, les parlementaires et nos électeurs ».

Pour tenter de convaincre et « séduire » les députés LR, Elisabeth Borne a annoncé ce week-end, dans une interview au JDD, que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans.