Rentrée politique à Tourcoing : Gérald Darmanin estime que la « sécurité est la première des politiques sociales »

Gérald Darmanin a effectué sa rentrée politique ce dimanche 27 août depuis la ville de Tourcoing.

Gérald Darmanin avait choisi de lancer sa rentrée politique à Tourcoing ce dimanche sur le thème de la question sociale et souhaitait s’adresser aux classes populaires.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé ce dimanche 27 août dans son fief de Tourcoing, lors d'un rassemblement organisé pour marquer sa rentrée politique.

« Les gens ordinaires ont besoin de sécurité, car l'Etat est leur seul bien pour défendre leur famille », a notamment déclaré le ministre de l'Intérieur lors de son allocution à Tourcoing dimanche, selon BFMTV.

« Nous devons nous battre pour que la sécurité soit garantie pour tous sur le territoire national », a confié le ministre de l’Intérieur devant près de 700 personnes, dont la Première ministre Elisabeth Borne.

Selon lui, « la sécurité est la première des politiques sociales ». Gérald Darmanin a indiqué que la lutte contre le trafic de drogues constitue à ses yeux la « mère des batailles »

Pour Gérald Darmanin, tout l'enjeu des prochains scrutins sera de convaincre des classes populaires, « qui ne se sentent pas vraiment considérées, ni assez représentées », de choisir un autre bulletin que celui en faveur du Rassemblement national :

« Nous voyons bien que la condition sociale des ouvriers, des employés, des fonctionnaires, des artisans, des commerçants, en un mot des travailleurs, est un grand sujet de préoccupation, que le doute s'installe depuis longtemps chez eux et chez leurs enfants. (…) Nous voyons aussi qu'une partie des Français issus des milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement national à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent ».

La Première ministre Elisabeth Borne, qui a décidé à la dernière minute de participer à la rentrée de son ministre de l’intérieur à Tourcoing, a livré dimanche un discours centré sur la cohésion gouvernementale et l’efficacité, juste après la prise de parole de Gérald Darmanin.

Elisabeth Borne a appelé ses ministres à « rester humbles ». « Il reste beaucoup de travail à accomplir », selon elle , tout en rappelant les attentes des Français en matière de pouvoir d’achat, de services publics et de sécurité et exigeant des « résultats visibles » :

« Le temps devant nous doit être entièrement consacré à l’action et à un travail de fond intense pour produire des résultats. C’est comme cela que nous combattrons les populistes et les extrêmes en leur laissant leurs recettes démagogiques ».