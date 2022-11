Rentrée 2023 : l'Education nationale annonce le retour des mathématiques obligatoires pour tous les lycéens dès la première

Les mathématiques seront obligatoires pour tous les lycéens dès la première lors de la rentrée 2023.

Depuis la réforme du lycée, qui a mis fin en 2019 aux traditionnelles séries (L, ES et S), les maths étaient enseignées sous forme de spécialité, en dehors du tronc commun. Les mathématiques seront réintégrées au programme dès la rentrée prochaine.

Les lycéens vont pouvoir ressortir leurs calculettes et se replonger dans les calculs et les équations. Le ministère de l’Education nationale a annoncé ce dimanche le retour d’un enseignement des mathématiques « obligatoire » à la rentrée 2023 pour tous les lycéens de la filière générale dès la classe de première.

La communauté éducative, les chercheurs, les grands patrons et les représentants de la classe politique s’étaient inquiétés de la baisse du vivier scientifique comme du renforcement des inégalités sociales et de genre provoqués, depuis la réforme mise en oeuvre en 2019 par Jean-Michel Blanquer, suite à la disparition des mathématiques dans le tronc commun des matières obligatoires enseignées en classes de première et de terminale de la filière générale.

L’Education nationale va donc proposer des enseignements des mathématiques à la rentrée 2023 pour tous les lycéens de la filière générale dès la classe de première.

Le 2 juin dernier, Emmanuel Macron avait confirmé le retour « non obligatoire » des mathématiques dans le tronc commun de première, dès septembre, trois ans après sa suppression par le ministre de l'Education nationale de l'époque, Jean-Michel Blanquer, dans le cadre de la réforme du lycée.

L'option a donc été jugée insuffisante pour une grande partie des acteurs éducatifs.

Reste à savoir si les lycéens sauront s’adapter à cette valse des programmes et au retour des mathématiques au lycée.