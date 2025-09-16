Ultra-violence

À Reims, l’agression sauvage de sept policiers en civil ressemblait à un "lynchage" selon le parquet

À Reims, sept policiers hors service ont été violemment agressés dans la nuit de samedi à dimanche, à proximité immédiate du commissariat. Deux suspects, originaires de Mayotte et déjà condamnés pour violences, ont été mis en examen. Le parquet dénonce un « lynchage », tandis que syndicats et élus locaux pointent un climat d’insécurité grandissant.