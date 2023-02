Réforme des retraites : selon Philippe Martinez (CGT), Emmanuel Macron maintient sa réforme par « ego surdimensionné »

Le leader de la CGT, invité de RTL ce mardi 7 février, a lancé un appel aux députés. Le leader syndical a demandé aux parlementaires d'écouter le peuple qui exprime son opposition au projet de réforme des retraites.

Le leader de la CGT, opposé à la réforme des retraites, a tenu à mettre en garde contre un passage à « marche forcée » du projet de loi du gouvernement. Selon Philippe Martinez, cette volonté s'explique par la personnalité d'Emmanuel Macron qui, « par ego surdimensionné », veut « montrer que lui est capable de faire passer une réforme, quel que soit l'avis de l'opinion publique, quel que soit l'avis des citoyens ». Le leader syndical était l’invité de la matinale de RTL.

Selon Philippe Martinez, « le président joue avec le feu » :

« On a affaire à un président de la République, parce que c'est lui qui est au coeur de tout ça, qui veut, par ego surdimensionné, montrer que lui, il est capable de faire passer une réforme. Quel que soit l'avis de l'opinion publique, quel que soit l'avis des citoyens et c'est dangereux de raisonner comme ça ».

Alors que la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites débute, le secrétaire général de la CGT estime que « les Français soutiennent les grèves ».

Philippe Martinez a lancé un appel aux députés afin qu’ils se détachent du chef de l'Etat et qu’ils écoutent le peuple :

« Par principe, quand on est élu par le peuple, on a quand même une oreille qui doit écouter » le peuple.

Philippe Martinez a également évoqué le climat de défiance à l’égard des personnalités politiques et du travail parlementaire :

« Si une fois qu'on est élu, on fait ce qu'on veut et on n'écoute plus, il ne faut pas s'étonner de l'abstention et du risque », celui de voir « dans quelques années » le Rassemblement national et Marine Le Pen prendre « les clés de l'Élysée ». Un scénario que Philippe Martinez considère comme « dangereux pour la démocratie ».