Réforme des retraites : Elisabeth Borne souhaite étendre le dispositif des carrières longues aux personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans

La Première ministre Elisabeth Borne a évoqué des concessions sur la réforme des retraites dans le cadre d'un entretien au JDD.

Ces actifs « pourront ainsi partir à 63 ans », et non à 64 ans, selon la Première ministre dans un entretien au Journal du dimanche. Elisabeth Borne estime avoir « entendu la demande » des députés Les Républicains.

Dans une interview au Journal du dimanche, Elisabeth Borne a annoncé que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront bénéficier du dispositif carrières longues. Ces actifs « pourront ainsi partir à 63 ans », et non à 64 ans.

Selon la Première ministre, « c'est une mesure qui coûtera entre 600 millions et un milliard d’euros par an, et qui concernera jusqu’à 30 000 personnes par an ».

Elisabeth Borne estime ainsi « entendre la demande » des élus Républicains qui veulent aller encore plus loin, en limitant la durée de cotisation à 43 ans pour l'ensemble des carrières longues, et pour le reste des travailleurs.

La réforme du gouvernement prévoit que ceux qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, pourront bénéficier d'un départ anticipé, à condition de cotiser durant 44 ans. Une personne entrée dans la vie active à 17 ans pourrait donc partir à la retraite à 61 ans, trois ans avant l'âge légal.

Les voix des Républicains vont être cruciales pour faire passer la réforme des retraites à l’Assemblée nationale.

Elisabeth Borne a tenu à défendre le projet de réforme du gouvernement dans le cadre de cet entretien au JDD :

« Des contrevérités circulent, entretenues par certaines oppositions, alors que nous avons tenu à prendre en compte la situation des plus modestes, des femmes aux carrières hachées et de ceux qui ont des métiers pénibles ou qui ont commencé à travailler tôt ».

Sur les carrières longues, comme le demande LR, Elisabeth Borne est donc prête à « bouger » :

« J’entends également leur souhait concernant ceux qui ont commencé à travailler tôt. Nous allons bouger en étendant ce dispositif de carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ils pourront ainsi partir à 63 ans, conformément aux règles prévues par le dispositif. Vous le voyez, nous entendons leur demande. C’est une mesure qui coûtera entre 600 millions et un milliard d’euros par an, et qui concernera jusqu’à 30 000 personnes par an ».

Interrogée sur les plus de 20.000 amendements déposés, dont 18.000 par la Nupes, la Première ministre rétorque que « le plan de la Nupes, c’est 110 milliards d’euros d’impôt par an ! À la fin, c’est du chômage en plus, du pouvoir d’achat en moins. Et la disparition du régime par répartition au profit de la retraite par capitalisation, qui incarne le règne du chacun pour soi, au détriment des plus modestes ».