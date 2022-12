Réforme des retraites : 78% des Français s’attendent à un conflit social de grande ampleur au premier trimestre 2023

Des manifestants mobilisés contre le projet de réforme des retraites.

La réforme des retraites d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, prévue au début de l’année 2023, pourrait engendrer un conflit social majeur. Les syndicats français se disent « prêts » à des grèves et manifestations, si l’exécutif maintient son projet de reporter à 64 ou à 65 ans l’âge d’ouverture des droits à une pension.

Les opinions publiques semblent elles aussi envisager le scénario d’un conflit social intense. Selon un sondage de l’Ifop pour le JDD, une majorité de Français (78 %) considèrent qu’un conflit social de grande ampleur lié aux retraites ou au pouvoir d’achat aura lieu au premier trimestre de 2023.

63 % des jeunes âgés de 18 à 25 ans envisagent la naissance de ce conflit social début 2023, contre 78 % pour les 65 ans et plus.

79 % des Franciliens considèrent qu’un conflit social lié aux retraites et au pouvoir d’achat aura lieu en 2023, une proportion similaire est enregistrée pour le reste du pays, en province (78 %).

Les sympathisants de La France insoumise (83 %) et du Rassemblement national (94 %) ont davantage tendance à considérer qu’un mouvement social de grande ampleur lié aux retraites ou au pouvoir d’achat aura lieu au début de l’année par rapport aux sympathisants Renaissance - ancien LREM (61 %).

Cette enquête a été réalisée par l’Ifop pour le JDD les 13 et 14 décembre auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, via la méthode des quotas et avec un questionnaire auto-administré en ligne. La marge d’erreur se situe entre 1,4 et 3,1 points.