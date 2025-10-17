Affaire à saisir

Rachat de SFR : trois prétendants sur la ligne de départ

Alors que le marché français des télécoms pourrait connaitre un tournant majeur, Altice France, propriété de Patrick Drahi, et maison mère de SFR, vient de rejeter l'offre conjointe de Bouygues, Orange et Free à hauteur de 17 milliards d'euros. Trois autres prétendants sont déjà en lice tandis que d'autres fourbissent leurs armes. Une bataille stratégique s'amorce ainsi autour du numéro deux national des télécoms.