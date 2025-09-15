Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 2 heures
Une personne tient une pancarte sur laquelle on peut lire « votre mépris sera puni par le peuple » lors d'une manifestation sur la place de la République à Paris, le 10 septembre 2025.
Une personne tient une pancarte sur laquelle on peut lire « votre mépris sera puni par le peuple » lors d'une manifestation sur la place de la République à Paris, le 10 septembre 2025. © IAN LANGSDON / AFP
Blocage du 10 septembre

Qui est Julien Marissiaux, nostalgique des « gilets jaunes » aux origines du blocage du 10 septembre ?

Le mouvement, lancé par cet entrepreneur du Nord, se voulait initialement apolitique mais a été largement repris par la gauche.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

