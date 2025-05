ALLIANCE SINO-RUSSE

Poutine et Xi : une alliance cordiale face à l’Occident, à la veille du 9 Mai

Alors que la Russie s’apprête à célébrer le « Jour de la Victoire », Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent leur proximité stratégique à Moscou. Entre messages codés, trêve en Ukraine et critique récurrente de « l’hégémonie » occidentale, cette rencontre renforce l’image d’un axe sino-russe soudé, dans un monde plus polarisé que jamais.