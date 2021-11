Port du masque en extérieur : David Lisnard réclame l'annulation d'un nouvel arrêté préfectoral

Le maire de Cannes, David Lisnard, lors d'une séance photo pour l'AFP.

Un arrêté imposant le port du masque en extérieur vient d'être renouvelé pour deux semaines, ce 2 novembre, dans le département des Alpes-Maritimes. La décision aurait été prise "sans aucune concertation avec les élus locaux", selon le maire de Cannes, David Lisnard.

Selon David Lisnard, "il est temps que cesse le port du masque obligatoire en plein air".

Le maire de Cannes considère qu'il s'agit d'une "mesure contraignante" et "inepte", à la fois "inutile sur le plan sanitaire", "non appliquée avec rigueur et non contrôlée par les forces de l'ordre", "incohérente" et "indécente".

David Lisnard dénonce "la reconduction facile et pavlovienne par l'État de dispositions inutiles, qui habituent de façon malsaine le grand public à des mesures de restriction de liberté dont une démocratie devrait veiller au caractère efficace, provisoire et exceptionnel".

Le renouvellement de ce dispositif sur le port du masque dans les Alpes-Maritimes est désormais justifié par le taux d'incidence dans le département encore supérieur au seuil d'alerte national.