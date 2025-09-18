Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Religionil y a 9 heures
Le pape Léon XIV lors de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 6 août 2025.
Le pape Léon XIV lors de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 6 août 2025. © FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Dogme maintenu

Le pontificat de Léon XIV ne sera pas celui d'une réforme sur les femmes et les fidèles LGBT+, a-t-il annoncé

Dans sa première grande interview depuis son élection, publiée ce 18 septembre, le nouveau pape clarifie ses positions : pas d’ordination féminine ni de reconnaissance du mariage homosexuel. Tout en prônant l’accueil de « tous », Léon XIV réaffirme son attachement à la famille traditionnelle et à la continuité de l’enseignement catholique.

avec Emmanuel Cahour
Vu sur: BFMTV

