Dogme maintenu

Le pontificat de Léon XIV ne sera pas celui d'une réforme sur les femmes et les fidèles LGBT+, a-t-il annoncé

Dans sa première grande interview depuis son élection, publiée ce 18 septembre, le nouveau pape clarifie ses positions : pas d’ordination féminine ni de reconnaissance du mariage homosexuel. Tout en prônant l’accueil de « tous », Léon XIV réaffirme son attachement à la famille traditionnelle et à la continuité de l’enseignement catholique.