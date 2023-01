Plusieurs manifestations de Gilets jaunes organisées en France ce samedi contre la réforme des retraites et l’inflation

Des Gilets jaunes sur un rond-point, le 13 novembre 2021, à Montpellier.

Les Gilets jaunes se mobilisent en ce samedi 7 janvier à travers le pays pour dénoncer la politique du gouvernement et pour alerter sur l’inquiétude liée au pouvoir d’achat.

Plusieurs manifestations sont organisées se samedi 7 janvier en France à l’initiative de collectifs de Gilets jaunes. Deux cortèges dans la capitale ont été déclarés à la préfecture de police de Paris par les « Gilets jaunes et citoyens en colère » et par les « Femmes gilets jaunes » qui partira du VIIe arrondissement de la capitale jusqu'au XIIe arrondissement. Une manifestation de « Vigi Médias » est aussi prévue entre le VIIe et XIIIe arrondissement de Paris.

Les revendications pour ces manifestations sont nombreuses en cette rentrée sociale sous tension : la lutte contre l’inflation, l’opposition à la réforme des retraites et de l'assurance-chômage ou bien encore la crise énergétique.

L’un des organisateurs de la manifestation s’est confié au Journal du dimanche :

« Nous appelons les travailleurs syndiqués ou non, les chômeurs, les retraités, à organiser une lutte d'ensemble pour cette année 2023. Car l'actuelle gestion néolibérale du pays orchestrée par Macron est en train de détruire tous les droits sociaux pour lesquelles les anciennes générations se sont battues ».