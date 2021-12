Le ministre de l’Intérieur a demandé aux préfets de renforcer la protection des députés, avant l'examen du passe vaccinal.

Le projet de loi sur le passe vaccinal sera prochainement au cœur des discussions au sein de l’Assemblée nationale. Les députés favorables au projet ou les élus de la majorité ont été victimes d’intimidations devant leur permanence, à leur domicile ou ont été visés par des menaces sur les réseaux sociaux. Selon un télégramme daté de mercredi, que l’AFP a pu consulter, le ministre de l'Intérieur s’inquiète du débat parlementaire à venir, « susceptible de susciter des menaces voire des passages à l'acte contre les élus ».

Gérald Darmanin estime que les patrouilles de police et de gendarmerie doivent désormais intégrer systématiquement un passage aux domiciles et permanences des élus. Le ministre de l’Intérieur a donc demandé aux préfets de renforcer la protection des députés au regard du calendrier parlementaire et de l’examen imminent du projet de loi sur le passe vaccinal à l’Assemblée nationale, selon des informations de CNews.

Ces craintes interviennent alors que le garage du député LREM de l'Oise, Pascal Bois, à Chambly, a été endommagé par un incendie, dans la nuit de mardi à mercredi. Des inscriptions hostiles et pouvant être liées au passe vaccinal, ont été inscrites sur un mur d'enceinte de son domicile. Pascal Bois a découvert les messages suivants : « Votez non » et « Ca va péter ! ».

Mercredi, 208.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en France. Le gouvernement souhaite encourager toujours plus de Français à se faire vacciner via l’instauration du passe vaccinal, permettant ainsi de limiter les risques de développer une forme grave de la maladie.