Pap Ndiaye s’en prend aux médias détenus par Vincent Bolloré, qui font «du mal à la démocratie»

Le ministre de l’Éducation nationale estime que la chaîne CNews et la radio Europe 1, propriétés de Vivendi, sont «très clairement d’extrême droite».

Pour la troisième semaine consécutive, Le JDD était absent des kiosques dimanche. Depuis une vingtaine de jours, la rédaction de l’hebdomadaire dominical s’oppose à l’arrivée de l’ancien patron de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, à la direction de sa rédaction. Une grève «soutenue» par le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, invité dimanche sur Radio J. «Ils ne veulent pas entrer dans la galaxie des publications ou des médias contrôlés par un personnage qui est manifestement très proche de l’extrême droite la plus radicale», a lancé le locataire de la rue de Grenelle, ciblant sans le nommer Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Vivendi. Avant de s’en prendre plus vivement aux médias détenus par l’homme d’affaires : «Quand vous regardez CNews et ce qu’est devenue Europe 1 (...), c’est très clairement d’extrême droite.» Au point que la chaîne et la radio font, selon lui, «du mal à la démocratie».