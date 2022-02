Opération militaire en Ukraine : Emmanuel Macron dénonce un « acte de guerre »

Emmanuel Macron s'est exprimé sur la crise en Ukraine ce jeudi 24 février.

Emmanuel Macron s'est adressé à la Nation ce jeudi 24 février à 13h30 via une allocution télévisée suite aux opérations militaires menées par la Russie en Ukraine. Au sortir d'un Conseil restreint de défense et de sécurité nationale à l'Élysée, le chef de l’Etat a pris la parole en direct, debout depuis la Salle des fêtes du Palais, avec un drapeau ukrainien installé derrière lui, au côté des traditionnels drapeaux français et européen :

« Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. (...) Leur liberté est la nôtre. A cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité ».

Emmanuel Macron assure que « les sanctions qui seront portées » à la Russie seront « à la hauteur de l'agression dont il se rend coupable ».

« Nous serons sans faiblesse », a-t-il ajouté, tant sur « les plans militaire et économique qu'énergétique ».

Emmanuel Macron a qualifié les événements de la nuit dernière d'« attaque militaire massive » en « violation de la charte des Nations unies ».

Cette crise marque selon le président de la République « un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays ». C'est « l'atteinte la plus grave à la paix et à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies ».

Face à ces « heures troubles où renaissent les fantômes du passé » et aux « manipulations qui seront nombreuses », Emmanuel Macron a prévenu des « conséquences durables et profondes » à attendre « sur nos vies » et « sur la géopolitique de notre continent ».

Emmanuel Macron a affirmé sa « détermination à protéger les Français sans relâche », et à « prendre les décisions qui s'imposeront » pour répondre aux « conséquences directes et indirectes de cette crise ».